В Нижнекамске рядом с избирательными участками будут работать маммограф и флюорограф

18 и 19 сентября жители Нижнекамска смогут пройти обследования рядом с избирательными участками. В субботу в городе начнет работу передвижной маммограф, а в воскресенье — флюорограф противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

18 сентября маммографическое обследование можно пройти около школы № 2 на Юности, 4 с 8.00 до полудня. С 13.00 до 20.00 такой же вид обследования будет проводиться около школы № 19 на Химиков, 18б.

19 сентября с 8.00 до 20.00 маммограф и флюорограф переместится к Дому народного творчества (перерыв на обед с 12.00 до 12.30).

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Желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. Результаты маммографического обследования будут известны через 7-10 дней. В случае выявления патологии с пациентом свяжутся и направят на консультацию к специалисту. Результаты флюорографического обследования будут известны 20 сентября.

Также 19 сентября в некоторых зданиях, где будут расположены избирательные участки, можно будет привиться от коронавируса.