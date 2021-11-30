В Нижнекамске ряд домов на три дня останется без горячей воды

В ряде многоквартирных домов Нижнекамска приостановлена подача горячей воды. Причина — плановая механическая очистка и ремонт системы водоподготовки на ЦТП-65, 45 и 79. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщает Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства города.

Горячей воды не будет с 8 часов утра 30 ноября до 17 часов 2 декабря по следующим адресам: пр. Химиков, дд. 81/24, 83, 87, 95, 97 и 99; ул. Лесная, дд. 27 и 29; пр. Шинников, дд. 46, 56, 64/29 и 66; ул. Менделеева, д. 24а.

Отключение также коснется домов №44, 50, 52, 56, 58 и 60 по улице Сююмбике; №6, 8, 10, 12, 14 и 16 по улице Чулман; №33, 35 и 37 по улице Юности; №32 по улице Вокзальная.