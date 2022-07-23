В Нижнекамске ряд домов и соцобъектов останутся без горячей воды

В Нижнекамске с 25 по 27 июля в ряде жилых домов и социальных объектов не будет горячей воды. Причина — текущий ремонт оборудования на проспектах Химиков и Мира. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

От горячей воды будут отключены дома по улице Баки Урманче: №3, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33; проспекту Строителей: №36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60; проспекту Мира: №61, 73, 75, 77, 81, 83, а также на проспектах Химиков (дома №53, 57) и Шинников (дом №1).

Помимо жилых домов, горячего водоснабжения не будет в детских садах №74, 76, 79, 80, 82, 83, центре «Надежда», школе №29, татарской гимназии №2, Соборной мечети, налоговой инспекции и «Камаглавстрое».