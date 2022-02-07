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Ру Тат
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Строительство
7 февраля 2022  09:33
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске реконструируют систему подачи горячего водоснабжения

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В Нижнекамске планируют прейти с центральных тепловых пунктов на индивидуальные. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил генеральный директор АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» города Ильдар Нуртдинов.

Переход связан с тем, что ЦТП несут большие технологические потери. На данный момент в Нижнекамске около 10% домов оснащены индивидуальными тепловыми пунктами.

Ильдар Нуртдинов отметил, что ориентировочная стоимость затрат на переход с ЦТП на ИТП составляет 1,2 млрд рублей, а вот реконструкции — 2,5 млрд рублей.

#нижнекамский район
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