В Нижнекамске реконструируют систему подачи горячего водоснабжения

В Нижнекамске планируют прейти с центральных тепловых пунктов на индивидуальные. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил генеральный директор АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» города Ильдар Нуртдинов.

Переход связан с тем, что ЦТП несут большие технологические потери. На данный момент в Нижнекамске около 10% домов оснащены индивидуальными тепловыми пунктами.

Ильдар Нуртдинов отметил, что ориентировочная стоимость затрат на переход с ЦТП на ИТП составляет 1,2 млрд рублей, а вот реконструкции — 2,5 млрд рублей.