В Нижнекамске реконструируют родник «Митягин ключ» за 10 млн рублей

В Нижнекамске началась реконструкция родника «Митягин ключ», который находится на улице Лесная. Проект возрождения объекта стал победителем грантового конкурса. Ремонтные работы, которые планируется завершить до конца этого года, обойдутся в 10 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В рамках аукциона определена подрядная организация. Заключен трехсторонний договор между исполкомом города, благотворительном фондом «Татнефть» и подрядной организацией на проведение восстановительных работ.

На сегодняшний день определены виды и объемы работ. Строители уже приступили к демонтажу части лестничных маршей и прокладке сетей электроснабжения. Также начались работы по восстановлению лестницы. Рассматривается вопрос, какими будут элементы освещения и малые архитектурные формы.

«Хочется надеется, что уже в ближайшем будущем у нижнекамцев появится еще одно общественное пространство, благоустройства которого ждали не один год», — высказались представители благотворительного фонда.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации Нижнекамска, в городе химиков ведется большая работа по восстановлению родников. «На улице Чабьинской недавно привели в порядок родник. Активисты почистили его собственными силами. Также планируется начать реконструкцию комплекса „Святой ключ“», — отметила начальник пресс-службы Яна Енькова.

На объект выезжал руководитель исполкома района Рамиль Муллин. Сейчас принимается решение по созданию единого исторического ансамбля, включающего родник, экопарк и усадьбу Стахеевых. Родник должен гармонировать с общим образом водных ворот Нижнекамска.