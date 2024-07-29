В Нижнекамске ребенок перевел мошенникам 85 тыс. рублей ради покупок в компьютерной игре

В Нижнекамске восьмилетняя девочка стала жертвой мошенников. Ее мама обратилась в полицию с заявлением, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

Женщина рассказала, что ее дочь увидела в одном из мессенджеров рекламу, предлагающую бонусы для компьютерной игры. Девочка начала общаться с незнакомцами и, не спросив разрешения у мамы, взяла её телефон и перевела на неизвестные счета 85 тысяч рублей.

После получения денег мошенники перестали отвечать. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».