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В Нижнекамске ребенок перевел мошенникам 85 тыс. рублей ради покупок в компьютерной игре
В Нижнекамске восьмилетняя девочка стала жертвой мошенников. Ее мама обратилась в полицию с заявлением, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.
Женщина рассказала, что ее дочь увидела в одном из мессенджеров рекламу, предлагающую бонусы для компьютерной игры. Девочка начала общаться с незнакомцами и, не спросив разрешения у мамы, взяла её телефон и перевела на неизвестные счета 85 тысяч рублей.
После получения денег мошенники перестали отвечать. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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