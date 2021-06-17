В Нижнекамске разыщут тысячу владельцев несуществующих машин, не снятых с учета ГИБДД

В Нижнекамске разыщут 1 тыс. автовладельцев, не снявших с учета ГИБДД свою машину. Эту работу планируется организовать через председателей СТОС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса в Нижнекамске.

Накануне первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев провел заседание балансовой комиссии по снижению налоговой и неналоговой задолженности в бюджет муниципалитета.

Специалисты обсудили вопрос о снятии с учета в ГИБДД транспортных средств, выпущенных до 1995 года.

В основном этих машин уже не существует, владельцы забыли снять их с учета. Поэтому они и не оплачивают начисляющийся транспортный налог, увеличивая налоговую задолженность.

«В Нижнекамском районе на данный момент существует около 1 тыс. таких транспортных средств. Было принято решение — разыскать владельцев, чтобы они написали заявление о снятии с учета», — отметил источник.

«Если автовладельца уже нет в живых, то его родственникам нужно принести в налоговую справку о смерти из ЗАГСа. И транспортное средство снимут с учета», — добавил собеседник агентства.

Бюджет города пополняется за счет различных налогов и платежей: НДФЛ, имущественного и земельного налогов, платы за аренду земельных участков и недвижимого имущества, штрафов, экологических сборов. Главная задача комиссии — не допустить образования задолженности, а если она возникла, ликвидировать.

Также на заседании балансовой комиссии обсудили вопросы по сокращению «серого» рынка труда. В Нижнекамске есть люди, которые зарабатывают, но официально нигде не зарегистрированы.

«В ближайшее время будет продолжена работа с налоговой инспекцией по выявлению лиц, работающих без регистрации как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо», — отметил Беляев.

Такие нарушители, как правило, нанимают на работу сотрудников, не оформляя с ними трудовые договоры. «Комиссия приходит и спрашивает: „Кто ваш собственник?“, просит показать лицензию. Сотрудникам задают вопросы, заключены ли с ними трудовые договора. Если трудовой договор не заключен, то это нарушение прав работников», — поделился источник агентства.

Все эти нарушения будут выявляться в ходе совместных рейдов по торговым центрам и рынкам Нижнекамска.

На сегодняшний день задолженность по налогам физических лиц — имущественному, транспортному и земельному — составляет 90,4 млн рублей. Эффективным инструментом для ее ликвидации является арест транспортных средств. Эта работа будет проводиться совместно со службой судебных приставов.

«Налоговые задолженности физических лиц планомерно сокращаются, но есть над чем работать», — резюмировал Радмир Беляев.