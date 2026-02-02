В Нижнекамске развиваются 27 видов спорта на базе муниципальных школ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник управления физической культуры и спорта Исполкома Нижнекамска Марина Иванова представила отчет о развитии отрасли за прошедший год и обозначила основные направления работы на ближайшее время.

По ее словам, 2025 год стал для нижнекамского спорта периодом заметных достижений. Спортсмены города успешно выступали на всероссийских и международных соревнованиях, пополняя спортивные достижения Татарстана и России. Параллельно продолжалась работа по развитию и обновлению спортивной инфраструктуры, что позволило сделать занятия спортом более доступными для горожан, ведущих активный и здоровый образ жизни.

Одним из ключевых результатов стала доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, которая выросла до 66,6 процента. Этому способствовала реализация государственной программы «Спорт России».

Приоритет в работе по вовлечению населения, как отметила Марина Иванова, по-прежнему отдается школьникам, студентам и работающим жителям города. В этом направлении развиваются школьные и студенческие лиги, корпоративный и массовый спорт. На базе восьми муниципальных спортивных школ в Нижнекамске развиваются 27 видов спорта.

Отдельно было отмечено, что подготовка спортивного резерва остается одним из ключевых направлений работы. Воспитанники нижнекамских спортивных школ входят в составы сборных команд Республики Татарстан и России и завоевывают медали на крупных соревнованиях.

В 2026 году работа будет сосредоточена на комплексном развитии спортивной инфраструктуры, повышении доступности занятий для всех категорий населения, совершенствовании системы подготовки спортсменов и расширении календаря соревнований.

Кроме того, планируется уделить особое внимание созданию и развитию муниципальных федераций по 17 видам спорта, выстраиванию системного взаимодействия с федерациями Республики Татарстан, а также привлечению и проведению соревнований окружного, республиканского и всероссийского уровней.

Вся эта работа ведется в рамках государственной программы «Спорт России» и профильных республиканских программ. Их главная цель – популяризация физической культуры и спорта, прежде всего среди детей и молодежи, а также создание условий для активной и здоровой жизни каждого жителя Нижнекамска.