В Нижнекамске развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У крупнейшего торгового центра Нижнекамска расположился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В этой палатке с 8 до 16 часов любой желающий может узнать актуальную информацию о выплатах и об условиях службы.

«На данный момент у нас есть буклеты, альбомы. Соответственно, тут же гражданин может написать заявление на военную службу по контракту. Заявление также можно написать очно или в пункте отбора в Казани, или в военкомате, или на госуслугах, или на сайте Минобороны», — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Рафис Сафиуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В пункте работает группа инструкторов. Они ведут информационно-разъяснительную работу. На любой вопрос пожелавших отправиться на службу ответ есть — будь то медосмотр, место будущей службы, подробно расскажут и о денежном довольствии.

Сейчас от момента заключения контракта до отправки к месту несения службы уходит не более двух дней.

«Алгоритм простой — пишете заявление, затем в назначенное время проходите медкомиссию и уже далее в воинскую часть», — уточнил Рафис Сафиуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

От пункта работает агитационный патруль. Военнослужащие раздают информационные буклеты, при необходимости приглашают в пункт за более подробной информацией.

Уже завтра эта же палатка отправится в следующий город Закамской зоны Татарстана, в соседние Набережные Челны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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