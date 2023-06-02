В Нижнекамске разработан новый концепт стандарта для торговых павильонов

Эскизы единого стандарта проектов малых торговых павильонов представил сегодня в своих соцсетях главный архитектор Нижнекамска Равиль Сафиуллин. Главной отличительной особенностью проектов является минимализм, сдержанность цветовой гаммы – серой, бежевой и голубой, а также округлые окна.

«Три варианта цветовой гаммы, круглые винтажные окна – это лампово, уютно и отвечает дизайн-коду первостроителей города», – отметил Сафиуллин в беседе с «Татар-информом». Этот стиль, по мнению архитектора, должен подчеркнуть особенность Нижнекамска.

Эскизы проектов были представлены сегодня для обсуждения горожан в ТГ-канале самого архитектора и градостроительного комитета.

Работа по созданию эскиза длилась в течении полугода. После обсуждения в социальных сетях, при положительном отклике, проект будет передан на согласование в администрацию.

В ходе работы учитывались современные условия отечественной экономики, чтобы возведение подобных торговых капсул не стало непреодолимым препятствием для представителей малого бизнеса. Кстати, в городе уже есть несколько предпринимателей, готовых построить такие торговые площадки в самое ближайшее время.

Ожидается, что со временем , по мере физического износа зданий, в городе будут перестроено около сотни уже имеющихся торговых павильонов, и тогда город приобретет свой особенный стиль, считает Равиль Сафиуллин.