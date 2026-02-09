В Нижнекамске расследуют мошенничество с криптовалютой на 3,6 млн рублей

В Нижнекамске расследуют крупное мошенничество, связанное с вложениями в криптовалюту. Жертвой аферы стала 37‑летняя местная жительница, которая лишилась 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, в мае 2024 года женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной по имени Максим, представившимся инвестором. Он убедил ее вложить деньги, обещая высокий доход. Нижнекамка перевела крупную сумму на криптоплатформы, увидев в аккаунте «рост прибыли». Позже доступ к средствам заблокировали и потребовали доплату за «разблокировку».

После консультации со знакомыми и юристами женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.