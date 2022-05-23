Названы наиболее популярные предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Нижнекамске

В этом году в топ-3 наиболее популярных предметов на ОГЭ в Нижнекамске вошли информатика (1405 человек), география (1395 человек) и обществознание (925 человек). Лишь единицы из девятиклассников выбирают историю с литературой. В 11-м классе же школьники чаще всего сдают обществознание, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

«Выбор предмета для планирующих получить среднее образование в школе связан с профилем обучения в старшей школе и выбором дальнейшей траектории в профессиональном плане. Те выпускники, которые планируют продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования, выбирают предметы по принципу „что легче сдать“», — отметил докладчик.

Учащиеся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды по желанию могут сдать только два обязательных предмета (русский язык и математика). Таких детей в этом году 82.

«В этом году впервые на экзамене по химии ученики будут выполнять практическую часть. Это новый элемент и для нас, организаторов. В одной аудитории будут присутствовать кроме двух организаторов еще два эксперта по оцениванию практической части», — рассказал Айдар Гарифуллин.

Также есть изменения в технологии проведения ЕГЭ: это получение экзаменационных материалов через интернет и сканирование работ в аудитории.

«Контрольно-измерительные материалы печатаем в аудиториях уже с 2020 года. Для каждой аудитории от Министерства образования и науки Республики Татарстан поставлены скоростные сканеры. Также в начале мая республика предоставила учителям ноутбуки, мы для муниципальных школ получили 665 штук. Поступление ноутбуков также помогает решать проблему с техникой, так как ее нужно очень много», — добавил начальник Управления образования Нижнекамского района.

Экзамены для одиннадцатиклассников начнутся 26 мая. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык, математика).

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: базовому (для тех, кто планирует поступать в учреждения среднего профессионального образования или высшие учебные заведения, где для зачисления в вуз не требуются результаты по математике) и профильному (для поступающих в профильные вузы).

Минимальные баллы для получения аттестата: русский язык — 24 балла, математика профильного уровня — 27 баллов, математика базового уровня — оценка «3».

Предметы по выбору сдают для поступления в вузы, добавил Гарифуллин. В среднем, каждый ученик сдает 3-4 предмета (с учетом обязательных), есть и по пять.

«Претендентов на получение аттестата с отличием и медали „За особые успехи в учении“ в этом году 139 человек. Для этого им нужно набрать не менее 70 баллов по обязательным предметам и успешно сдать другие предметы по выбору. Естественно, итоговые оценки по всем предметам должны быть „5“. Зачет за итоговое сочинение все одиннадцатиклассники получили», — заключил начальник Управления образования Нижнекамского района.