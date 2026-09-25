В Нижнекамске расширят меры поддержки детей участников спецоперации

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В Нижнекамском районе Татарстана меры поддержки детей участников специальной военной операции приведут в соответствие с общереспубликанскими. Проект постановления исполнительного комитета муниципалитета пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Изначально введенные в Нижнекамском районе РТ меры поддержки детей участников спецоперации распространялись только на призванных в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации.

После внесения поправок в постановление исполкома от 10 октября 2022 года меры поддержки будут распространяться на детей всех участников СВО, детей лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций, детей участников боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года (включая и детей тех бойцов, которые погибли, пропали без вести или умерли вследствие полученных ранений или заболеваний).

Окажутся расширены и сами меры поддержки. Помимо бесплатного питания и бесплатного дополнительного образования для детей, семьи участников спецоперации и приравненных к ним лиц окажутся полностью освобождены от оплаты пребывания в летних лагерях, организованных образовательными организациями района, а также от платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.

Постановление Кабмина РТ, в соответствие с которым теперь приводится муниципальный правовой акт, было принято 10 июля этого года. Оно было разработано во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина о единых мерах поддержки участников спецоперации в регионах страны.