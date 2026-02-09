В Нижнекамске расширят городское кладбище и модернизируют ритуальные услуги

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев обсудил вопросы функционирования городского кладбища и организацию ритуальных услуг в городе.

Действующее кладбище, работающее с 1974 года, почти заполнено. В связи с этим район приступает к освоению двух новых земельных участков площадью 33 и 29 гектаров.

Радмир Беляев отметил, что в прошлом году при участии благотворителей была построена дорога вдоль лесного массива к кварталу «Аллеи Боевой Славы» на христианской части кладбища.

«Решение данного вопроса сняло большое количество обращений нижнекамцев», – подчеркнул глава района.

В дальнейшем планируется продолжить благоустройство Аллеи боевой славы и установить мемориалы как на мусульманской, так и на православной части кладбища. «Свою лепту сможет внести каждый из нас – это наш общий долг перед павшими героями, кто защищает нашу страну», – добавил он.

В числе задач – установка ограждений мусульманского и христианского кладбищ, увеличение количества контейнеров для сбора мусора, строительство места для прощальных церемоний, обустройство подъездной дороги, ремонт административно-бытового корпуса. Особое внимание уделено цифровизации захоронений: создание онлайн-карты сделает навигацию по территории более удобной.