В Нижнекамске раскрыли число несчастных случаев на предприятиях

С начала этого года в Нижнекамском районе произошло 18 несчастных случаев со смертельным исходом и с тяжелыми последствиями. О ситуации с производственным травматизмов на деловом понедельнике доложила начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполкома района Ольга Чернышева.

По итогам проведенных расследований, половина несчастных случаев связаны с производством, девять из них — с тяжелыми последствиями. Тяжелые травмы получили десять человек. За аналогичный период в прошлом году пострадали 15 человек, погибли пять.

«На первом месте стоят дорожно-транспортные происшествия — три случая произошли с работниками „Техно Транс“, „НКНХ“, „МУП ГЭТ“. В том числе зарегистрирован один групповой несчастный случай, в результате которого двое работников получили травмы тяжелой степени тяжести, один работник — травмы легкой степени тяжести», — рассказала она.

Два случая падения с высоты произошли на предприятиях ООО «Спецтехника-116» и ООО «Нижнекамский гравийно-сортировочный завод».

Четыре случая падения на работников электрооборудования и груза зарегистрированы на предприятиях ООО «НП ЦМА», ООО «Камаспецмонтажстрой» и ООО «Волгадорстрой».

Больше всего несчастных случаев произошло на строительных площадках — на территории «ТАНЕКО», УРПС «Татнефть», «ЭП-600».

«Рекомендуем работодателям пересмотреть порядок взаимодействия с подрядными организациями и усилить внутренний контроль по вопросам соблюдения требований охраны труда всеми участниками процесса», — призвала спикер.

По словам Чернышевой, два случая зарегистрировано при строительстве обхода автодороги М7 «Волга» и прилегающей к нему развязки. В первом случае работник одной из строительных организаций при диагностике двигателя экскаватора ударился головой о капот и получил тяжелую травму, но остался жив. 15 октября работник другой строительной компании получил травму головы бортом самосвала. Он скончался до прибытия скорой помощи. Ведется расследование.

На стадии расследования находятся еще два материала. Работники получили травмы тяжелой степени тяжести, при этом один пострадал вследствие ДТП, другой — при падении с высоты 4 метров. Обстоятельства несчастных случаев выясняются.

«К сожалению, частыми являются нарушения дисциплины труда, режима труда и отдыха самими работниками», — заключила спикер.