В Нижнекамске пять дней ищут пропавшего 15-летнего подростка

Уже пять дней в Нижнекамске ищут пропавшего 15-летнего Ингвара Беккера. 5 февраля он вышел из дома №43 на улице Корабельной и до сих пор его так и не нашли.

Рост подростка – 180 см, он худощавого телосложения, глаза – серо-голубые, над губой есть пятнышко. Он был одет в серую шапку и куртку, а также в черные брюки и ботинки. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «След».

Фото: ДПСО «След»

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего подростка – позвоните по телефону 8 (917) 261-91-71.