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Происшествия
10 февраля 2022  16:48
Павел Климчак

В Нижнекамске пять дней ищут пропавшего 15-летнего подростка

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Уже пять дней в Нижнекамске ищут пропавшего 15-летнего Ингвара Беккера. 5 февраля он вышел из дома №43 на улице Корабельной и до сих пор его так и не нашли.

Рост подростка – 180 см, он худощавого телосложения, глаза – серо-голубые, над губой есть пятнышко. Он был одет в серую шапку и куртку, а также в черные брюки и ботинки. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «След».

 

Фото: ДПСО «След»

Если у вас есть какая-либо информация о местоположении пропавшего подростка – позвоните по телефону 8 (917) 261-91-71.

#пропал мальчик #ищут подростка
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