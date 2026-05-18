В Нижнекамске проходят Дни якутского кино и создается новое общество диаспоры

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев сообщил о расширении культурного сотрудничества с Республикой Саха (Якутия).

По его словам, 13 мая в городе официально создано якутское общество, которое получило свое пространство в Доме дружбы народов. Это, как отметил Беляев, стало еще одним шагом в развитии взаимодействия между Нижнекамском и Якутском.

Глава района также напомнил, что на прошлой неделе в городе стартовали Дни якутского кино. Он отметил, что якутское кино является заметным явлением в российской киноиндустрии, обладающим собственной уникальной стилистикой и узнаваемостью.

Показы фильмов продолжатся и на этой неделе. Радмир Беляев пригласил нижнекамцев посетить мероприятия и ближе познакомиться с культурой и традициями Якутии через работы якутских режиссеров.

Кроме того, он сообщил, что 6 июня делегация из Якутска примет участие в праздновании Сабантуя в Нижнекамске и представит свой национальный праздник Ысыах.