В Нижнекамске проверяют видео с издевательствами подростков над маленьким ребенком

В Нижнекамске начали служебную проверку после появления в соцсетях видео, на котором подростки издеваются над маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс‑службе городской администрации.

Автор ролика утверждает, что съемка сделана в инфекционном отделении детской больницы. По ее словам, туда якобы поместили воспитанников приюта «Балкыш» вместе с трехлетним малышом. На видео видно, что старшие дети грубо обращаются с ребенком.

В администрации заявили, что помещение на кадрах не относится к приюту «Балкыш».

Проверка детской больницы показала, что с 1 января 2026 года в инфекционное отделение не поступали пациенты из этого приюта. В больнице также подчеркнули, что медперсонал постоянно находится на постах и следит за порядком.

Служебное расследование продолжается.