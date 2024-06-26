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В Нижнекамске провели Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья
В Нижнекамске после двухгодичного перерыва провели Сабантуй для людей с ограниченными возможностями здоровья. В программе праздника были как спортивные состязания — участники соревновались в легкой и тяжелой атлетике, так и художественная самодеятельность.
Так, в турнире по подъему штанги зрителей и судей поразила Гульнара Усманова. Девушка занимается армрестлингом и неоднократно завоевывала звание чемпионки, однако в этом виде спорта попробовала себя впервые и сразу подняла 35 килограммов.
«Многие говорят, что вы такая хрупкая, маленькая девочка и таким видом спорта занимаетесь, тем более чемпионка. Я не знаю, откуда сила такая. Я даже не тренируюсь, если честно. Может быть, [повлияло] то, что я хожу с помощью ходунков — вся опора на руки, я их уже подкачала», — прокомментировала свое достижение Усманова.
Участие в Сабантуе приняли нижнекамцы с различными заболеваниями.
«Нозологии у них разные: есть здесь по зрению, с нарушением интеллекта, опорники. Но все они стараются», — отметила председатель Нижнекамского общества инвалидов Резеда Хайнецкая.
Этот праздник — не просто способ весело провести время, но еще и отборочный этап для людей с инклюзией. В субботу, 29 июня, в Нижнекамске пройдут чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отличившиеся на сабантуе спортсмены отправятся защищать честь города на этих соревнованиях.
Материал подготовлен при участии Анжелики Степановой
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