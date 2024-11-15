В Нижнекамске провели митинг и показали постановку, посвященную 95-летию Николая Лемаева

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске 13 и 14 ноября прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 95-летия первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима», Героя Социалистического Труда, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Николая Лемаева.

Четырнадцатого ноября, в день рождения легендарного руководителя, на площади, которая носит его имя, состоялся памятный митинг, а накануне в Доме народного творчества была показана театрализованная художественная постановка о жизни Николая Лемаева.

В торжественном митинге приняли участие руководители, сотрудники и ветераны нижнекамского предприятия СИБУРа, представители профсоюзной организации, представители руководства города, студенты колледжа нефтехимии и нефтепеработки имени Николая Лемаева, педагоги и обычные нижнекамцы. Открыл митинг генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Сегодня мы чествуем нашего коллегу, нашего учителя Николая Васильевича Лемаева, отмечаем 95-летие со дня его рождения. Через призму времени раскрываются все новые грани таланта этого выдающегося человека, который предвидел развитие нефтехимии на много лет вперед. При воспоминаниях о нем появляются новые мысли, новые эмоции и желание постоянно развиваться, каждый день созидать что-то новое и продолжать великие дела, родоначальником которых он является. Мы гордимся достижениями сегодняшней команды „Нижнекамскнефтехима“, и хочу заверить — большое дело продолжается, у нас всё получится!» — подчеркнул он.

Николай Лемаев руководил нефтехимкомбинатом 22 года, с 1963-го по 1985-й. Благодаря его профессионализму предприятие стало одним из ведущих в отрасли, а Нижнекамск — комфортным и красивым городом. .

«Николай Васильевич был дальновидным руководителем, который смотрел вперед, в будущее. Ведь он заложил основу химкомбината и нашего города. Это человек, который воплощал на нижнекамской земле свою мечту. И вот этой мечтой он заразил вокруг себя своих единомышленников. Одно из главных достижений Николая Васильевича — это трудовой коллектив, который до сих пор из поколения в поколение передает заложенные традиции, а сейчас их поддерживает и приумножает компания СИБУР. Мы гордимся, что мы — город нефтехимиков, и хотим, чтобы наше подрастающее поколение достойно носило звание нефтехимиков», — отметила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На митинге прозвучали воспоминания ветеранов и выступления студентов о преемственности поколений. Символичным стало прибытие на митинг воспитанников детских садов и учащихся СИБУР-классов школ на тематических трамвайных маршрутах. В этот день колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева запустил новый брендированный трамвай «Твоя карьера начинается здесь», а вслед за ним юных пассажиров на митинг доставил «Лемаевский маршрут». Все вместе участники митинга возложили цветы к монументу Николая Лемаева и сделали памятные фотографии.

Основное торжественное мероприятие состоялось за день до этого, 13 ноября, в Доме народного творчества. Гостям вечера представили театрализованную художественную постановку, созданную при поддержке СИБУРа, о жизни Николая Лемаева.

Режиссер-постановщик Михаил Мелик-Агамалов рассказал: «Меня вдохновила книга о Николае Васильевиче Лемаеве, я поражен, насколько это масштабный человек. Мы разделили жизнь Лемаева на эпизоды, которые оказали наибольшее влияние на его личность. И каждый из этих эпизодов мы сделали в формате театрализованного представления: за счет актеров, танцоров, вокалистов мы оживили эти номера, придав им художественную значимость. В постановке не классические танцевальные номера, а очень необычные пластические этюды».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На сцене ДНТ «оживили» ключевые эпизоды жизни Николая Лемаева: его детство, юность, студенческие годы, достижения, победы, преодоление вызовов времени уже в качестве руководителя предприятия, а затем министра нефтехимической отрасли. Яркие вехи биографии первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» актеры показали через театральные, вокальные, хореографические номера и стихотворения его любимого поэта Владимира Солоухина.

«Нам повезло, что пришли такие люди, которые верили и делали. Их мечта воплотилась в большой химии, которой мы гордимся. Наши общие с ними успехи — мирового уровня. Нижнекамск — это город с уникальными возможностями, которые были заложены еще в 60-70-е годы. Сейчас этот замысел только-только раскрывается. Большое спасибо Лемаеву и всем тем, кто был тогда рядом с ним. Они вложили себя, свои душу, тело, здоровье в процветание отрасли, города и страны. И мы можем ими гордиться», — заявил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.



Подготовка к премьере заняла около полутора месяцев. В постановке были задействованы 55 человек — артисты из Химкинского драматического театра, школы и студии ГИТИСа, Чувашской государственной филармонии, сотрудники сборной постановочной труппы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Актеры показали и работу заводских установок, и бездушие бюрократической махины, и полет человеческой мысли, и силу воли Николая Лемаева. Дух эпохи передавали реальные высказывания первого руководителя «Нижнекамскнефтехима», музыкальные хиты и костюмы того времени, на дополнительных экранах друг друга сменяли кадры из фотоархива.

В постановку органично вплелись видеоролики о нижнекамском предприятии СИБУРа, вкладе компании в социально-экономическое развитие города и выступления первых лиц Нижнекамска и НКНХ. Постановка произвела на ветеранов нефтехимии сильное впечатление.

«Николай Васильевич — великая фигура. И здесь он выглядит грандиозно. Понравилось, что историческая действительность показана очень реалистично. Всё так красиво обыграно — костюмы, музыка, достоверные факты», — заметил ветеран «Нижнекамскнефтехима» Дамир Гиззатуллин.

«Огромное спасибо организаторам за такое душевное, трогательное и трепетное прочтение этой удивительной и масштабной истории. От постановки захватывает дух. В течение всего вечера не покидало ощущение радости, что мы являемся продолжателями традиций, которые были заложены Николаем Васильевичем, следуем его принципам — ответственности, этичности, прозрачности. Эти традиции и принципы остаются вечными ценностями, как человеческими, так и корпоративными ценностями нашей компании», — сказала в свою очередь после просмотра комплаенс-эксперт «Нижнекамскнефтехима» Аниса Мазитова.