В Нижнекамске проведут ревизию спортивных объектов

В Нижнекамске в ближайшее время состоится ревизия спортивных объектов и залов, по итогам которой будет выявлено, какие объекты необходимы городу. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Нижнекамский район спортивными объектами обделен. Обеспеченность спортивными учреждениями очень низкие по сравнению с Республикой Татарстан и составляет 52% при нормативе 68%. Поэтому не хватает спортивных площадей. Мы посмотрим, какие сможем использовать свои ресурсы и отдать площадки под спорт»,— отметил Муллин.

По словам руководителя, спорт — это дисциплина. «Чем больше детей привлечем в спорт, тем лучше», — уверил руководитель.

По мнению Муллина, чтобы решить нехватку спортивных учреждений, необходимо участвовать в грантовых программах, а также обратиться за помощью к предпринимателям и промышленникам, которые в последующем могут стать председателями федерации. Также необходимо развивать дворовый спорт и открывать более компактные площадки под спортивные залы.

На сегодняшний день в Нижнекамском районе дети занимаются сорока видами спорта.