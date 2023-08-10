В Нижнекамске проведут образовательные интенсивы для учителей математики, физики и химии

Фото: пресс-служба «Нижекамскнефтехима»

22 августа в Нижнекамске пройдут образовательные интенсивы для учителей математики, физики и химии, на которых они познакомятся с новыми педагогическими практиками. Мероприятие пройдет при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Занятия пройдут в лицее №37.

Известные российские педагоги-практики поделятся со слушателями своим опытом деятельности в области инновационных образовательных практик. Так, руководитель кафедры математики «Хорошевской школы», кандидат педагогических наук, учитель физики, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса лучших учителей России и лауреат четырех грантов Москвы в сфере образования Сергей Ловягин проведет лекцию, посвященную обучению наукам в насыщенной цифровой среде. Могут ли цифровые инструменты и цифровая платформа повысить эффективность обучения, например, физике? Во время лекции Сергей Ловягин покажет реальные примеры педагогических приемов и учебных материалов, основанных на цифровых технологиях.

В практической части интенсивов он также продемонстрирует возможности смартфона как инструмента-помощника для научных исследований. Этот современный гаджет – не что иное как мощнейший физический прибор, оснащенный множеством датчиков. На мастер-классе с помощью смартфона участники будут исследовать, как человек двигается, говорит и слышит. А в конце убедятся, что физика – не сложный, а один из самых интересных школьных предметов, который имеет непосредственное отношение ко всему, что нас окружает.

Заведующая кафедрой педагогики и методик преподавания АДПО «Перспектива», кандидат педагогических наук, автор методики преподавания химии и учебных пособий по химии, член редколлегии журнала «Химия в школе» Наталья Дерябина выступит с интерактивной лекцией на тему «Деятельностный подход: от психологии до методики преподавания», а также проведет практикум «Неорганическая химия в схемах, рисунках и задачах». Вместе с ней педагоги рассмотрят разные варианты организации курса неорганической химии, подробнее узнают о визуализации учебного материала и о том, как грамотное изображение информации помогает понимать и запоминать новые данные.

Дмитрий Швецов, учитель математики школы №179 г. Москвы, автор проекта «Беседы», соавтор подкаста «Митя&Дима», автор статей в журнале «Квант» и ряда задач по геометрии, многократный лауреат конкурса «Молодой учитель» фонда «Династия» Дмитрия Зимина, представит различные форматы контрольных работ, в том числе – нестандартные. Исследование, доклад, рецензия или решение задач из реальной жизни – какой способ выбрать для проверки усвоенных знаний? По итогам лекции учителя смогут использовать в своей практике наиболее эффективные формы контрольных.

Еще один практикум, который будет интересен не только учителям математики, – «Механические модели для уроков геометрии». Проведет его методист «Мастерской науки», разработчик оборудования и материалов для преподавания математики, член экспертного совета ОЦ «Полярис-Адыгея» Евгений Ширяев. Он расскажет и покажет на практических примерах, как условия теоремы перевести в шарнирный механизм и использовать это умение для исследования любой задачи.

В рамках программы образовательных интенсивов будет также организована стендовая сессия, объединяющая материалы и пособия, которые используются в современных образовательных практиках. Среди них, например, – математический чемодан. Это специальный мобильный кейс, в котором собраны разные математические инструменты, игры и практики. С их помощью можно наглядно объяснить ту или иную тему урока. Кроме содержимого чемодана, на стенде можно будет увидеть, собрать и обсудить использование конструкции самоопирающегося купола. Этот конструктор объясняет принципы построения мостов и иных сооружений. Здесь же будут представлены такие актуальные разработки, как математический лабиринт и школьный музей увлекательной науки, а на книжном стенде будут собраны книги и учебные пособия, которые вдохновили лекторов курса и которые можно рекомендовать всем, кто работает в школе. Это книги о методических аспектах обучения, о развитии эмоционального интеллекта, об особенностях работы с трудными детьми и на другие актуальные темы.

Проект «Образовательные интенсивы» реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа в городах присутствия компании четвертый год. Задача программы – познакомить школьных учителей с передовыми методиками обучения, повысить уровень преподавательских навыков и умений, а также адаптировать стандартные образовательные программы для школьников к запросам современного рынка труда и быстро растущему уровню развития технологий.

«Задача современной школы – не просто дать ребенку знания как таковые, а научить мыслить системно, не ограничиваясь рамками того или иного школьного предмета. Образовательные практики, которыми делятся эксперты на интенсивах, как раз помогают развитию такого межпредметного мышления. Уверен, что наши педагоги с удовольствием погрузятся в программу курсов и вынесут оттуда много полезного для своей работы», – подчеркнул начальник Управления образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Айдар Гарифуллин.