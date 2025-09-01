В Нижнекамске прошёл первый этап Спортивного кубка Раиса Татарстана для участников СВО

30 августа в Нижнекамске завершился первый этап Спортивного кубка Раиса Татарстана среди участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).

Также в рамках данного турнира прошли соревнования по армрестлингу.

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из 16 районов республики в двух весовых категориях: до 85 кг и свыше 85 кг.

По итогам поединков определились победители общекомандного зачёта:

1-е место — Нижнекамский район

2-е место — Дрожжановский район

3-е место — город Казань

Отметим, турнир первого этапа Кубка проходил с июля по август 2025 года. За это время прошли соревнования по плаванию, настольному теннису, нардам и армрестлингу.

Финал Кубка состоится 4-5 сентября 2025 г. в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Соревнования «Спортивного Кубка Раиса Татарстана» проходят по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Главная цель соревнований – вовлечение участников СВО в занятия физической культурой и спортом, их социализация и интеграция посредством спортивных соревнований.

Это соответствует целям Государственной программы «Спорт России».