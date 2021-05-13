Нижнекамск простится с ветераном войны и легендарным энергетиком Валентином Лукшиным

В Нижнекамске скончался ветеран Великой Отечественной войны, стоявший у истоков развития электрических сетей города и всего Закамья легендарный энергетик Валентин Лукшин. В следующем месяце почетному гражданину Нижнекамска должно было исполнится 94 года, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

«Прощание с ветераном Лукшиным состоится завтра, 14 мая, по адресу: ул. Спортивная, 5. Начало в 9.30», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава города Айдар Метшин, советы и исполнительные комитеты Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района выразили свои соболезнования. «Светлая память о Валентине Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в их обращении.

Валентин Васильевич Лукшин родился 27 июня 1927 года в деревне Большая Тарловка Елабужского района ТАССР. Были призван в Красную армию в ноябре 1944 года. После запасных частей служил в 9-й и 4-й гвардейских воздушных десантых дивизиях. Закончил службу только в 1953 году на Дальнем Востоке, демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медалью Жукова, отмечен почетным знаком «Последний военный призыв».

В 1954 году начал работать мастером по ремонту и эксплуатации энергетического оборудования. Затем трудился начальником электроцеха, главным инженером, директором электрических сетей Елабуги. В 1964-м назначен и. о. директора Набережночелнинских электрических сетей, а в 1965 году после их переименования в Нижнекамские электрические сети стал директором учреждения.

В 1974 году Лукшин возглавил Нижнекамскую ТЭЦ-1. Под его руководством проводились работы по расширению и модернизации ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль обеспечивала электрической и тепловой энергией химкомбинат, шинный завод, предприятия стройиндустрии.

В 1977 году стал заместителем директора Нижнекамской ТЭЦ-2, которая впервые в Татарской АССР получила высокоэкономичные и более экологически безопасные котлы и самые мощные на тот момент турбины с комбинированным отпуском пара и горячей воды.

С 1979 по 1995 год Лукшин трудился в качестве директора Нижнекамской городской электрической сети ГУП РПО «Таткоммунэнерго», уделял особое внимание социальным, особенно жилищным, вопросам работников предприятия.

За значительный вклад в строительство и социально-экономическое развитие Нижнекамска, развитие его энергетического комплекса получил звание «Почетный гражданин города Нижнекамска».