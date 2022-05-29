В Нижнекамске простились со старшим сержантом, погибшим во время спецоперации на Украине

Жители Нижнекамска простились с погибшим во время спецоперации на Украине старшим сержантом Равилем Рамазановым. Церемония прощания прошла в селе Верхняя Уратьма, возле Дома культуры.

Фото: администрация Нижнекамского муниципального района

Проводить в последний путь солдата пришли десятки человек, каждый выразил соболезнования семье погибшего.

Равиль Рамазанов был призван в ряды Вооруженных сил России в 2003 году, тогда он проходил службу в Чечне. В 2005 году он был уволен в запас. В 2014 году он подписал контракт и отправился на службу в Самарскую область. Спустя несколько месяцев он вернулся в Нижнекамск.

Фото: администрация Нижнекамского муниципального района

У погибшего остались жена и двое сыновей.