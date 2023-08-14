В Нижнекамске простились с президентом федерации карате WKC РТ Алмазом Мутыгуллиным

Сегодня в Нижнекамске прошло прощание со спортсменом, тренером, президентом федерации карате WKC Республики Татарстан Алмазом Мутыгуллиным. Попрощаться с одним из выдающихся нижнекамских тренеров пришли друзья, коллеги и ученики, сообщает НТР-24.

Алмаз Мутыгуллин практически всю жизнь посвятил всестилевому карате, неоднократно проводил в Нижнекамске турниры по этому виду спорта, воспитал множество учеников. Они сказали немало добрых слов о своем педагоге. «Мой первый тренер, поставил меня на ноги, поддерживал. Все дети были для него как родные», – поделился ученик Алмаза Мутыгуллина Рамиль Насыбуллин. «Он всегда помогал и мне, и моему отцу. Действительно тяжело сейчас об этом говорить, сердце не приняло это еще», – добавил Илья Мукминов.

Руководитель федерации восточного боевого единоборства Татарстана Айдар Зиятдинов отметил, что уход Алмаза Мутыгуллина стал для многих большой трагедией. «Он из того поколения людей, которые работали за идею, и которым в первую очередь был важен спортсмен, а не какая-нибудь коммерческая сторона» – заключил он.

Алмаз Мутыгуллин скончался в возрасте 55 лет. Причиной смерти стал инсульт. У него остались жена и четверо детей.