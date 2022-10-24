В Нижнекамске прошло завершающее мероприятие в честь Года Разиля Валеева

В Нижнекамске прошло большое литературное событие, посвященное народному поэту Татарстана, лауреату Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Разилю Валееву. Об этом «Татар-информу» сообщили в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.

Мероприятие прошло при участии виновника торжества: Разиль Валеев поделился историями из своей школьной жизни, рассказал об учителях, с которыми он и его одноклассники поторм дружили долгие годы.

На заседании «Хранитель духовного наследия / Рухи мирасыбыз сакчысы» выступили почетные гости: мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, писатель и поэт Факил Сафин, начальник Управления культуры Гузель Мубаракшина и директор библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова. Каждый из них затронул тему родного языка и сказал о том, как важно развивать культуру общения на родном языке.

На вечере прошла презентация нового проекта, который, по задумке его авторов, станет мотиватором к изучению родного края и деятельности талантливых земляков. Совсем недавно библиотечная система выпустила рабочую тетрадь «Безнең абый / Наш земляк» для учеников начальных классов по творчеству Разиля Валеева.

«Невозможно описать словами усилия, которые Разиль Валеев вкладывает в сохранение и развитие родного языка. По мнению писателя, любовь и умение говорить на родном языке должны начинаться в первую очередь с семьи — родителей, бабушек-дедушек, а также с воспитателей и учителей, которые должны стать друзьями детей», — отметили организаторы вечера.

Благодарственное письмо Союза писателей РТ за роль в освещении и пропаганде творчества Разиля Валеева было вручено директору Централизованной библиотечной системы Нижнекамска.

«Таких личностей, как Разиль Исмагилович, не так уж и много. Поэтому надо гордиться ими, уважать их, воспитывать в молодом поколении чувство национальной гордости на примере этих людей. И это в настоящее время является одним из важнейших направлений работы. От выполнения этого благородного долга в значительной степени зависит будущее нашего народа как передовой нации», — заметила Гульназ Арсланова.

После завершения собрания делегация отправилась в дом народного творчества, где состоялся литературно-музыкальный вечер «Разговор через года / Еллар аша сөйләшү», посвященный 75-летию поэта.