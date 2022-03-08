В Нижнекамске прошло мероприятие для матерей солдат, погибших при защите Отечества

В нижнекамском ресторане «Кама» состоялся торжественный обед для матерей, чьи сыновья погибли, исполняя воинский долг, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Мероприятие состоялось при участии руководителя исполкома района Рамиля Муллина, вице-мэра Нижнекамска Марины Камелиной, председателя Совета ветеранов Григория Китанова, военкома Фарита Мингареева и ветеранов военных действий.

Конфликт в Афганистане — один из самых масштабных в истории современных локальных воин. В нем приняли участие 1 026 жителей Нижнекамска и Нижнекамского района, 14 нижнекамцев не вернулись домой. Война на Северном Кавказе унесла жизни еще 20 нижнекамских ребят. На этой неделе нижнекамцы простились и с сержантом Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«У всех свой жизненный путь. Вы прошли самый тяжелый из них, пережили горькие потери. Спасибо, что вы есть, что вы рядом с нами. Пообщаться, поделиться самым дорогим. Терпения вам и здоровья!» — пожелал Рамиль Муллин.

Григорий Китанов также поблагодарил женщин за воспитание достойных детей.

Благодарность от имени матерей выразила председатель Общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Иванова, вручив Рамилю Муллину символический подарок в виде термоса в форме пули.

В финале встречи женщинам вручили цветы и подарочные сертификаты.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района.