В Нижнекамске прошли гонки на собачьих упряжках на дистанции 5 км

Фото: НТР 24

В Нижнекамске на учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялись гонки на собачьих упряжках. Собаководы вместе со своими питомцами преодолевали расстояние до пяти километров. Об этом сообщает «НТР 24».

Для хаски такие состязания приносят радость, так как это ездовая порода: несколько дней усиленных тренировок, специального сбалансированного питания — и питомцы готовы к забегу.

Организатор гонки Александр Андреев рассказал, что на Севере собаки этой породы гоняли большие грузы на большие расстояния — 200-300 км. «Все помнят „Северную надежду“: как в Америке доставляли вакцину от дифтерии. Это все благодаря хаски и ездовым собакам. Они проходили в тех местах, где техника не проходила», — пояснил Андреев.

Ветврач Ирина Митрофанова рассказала, что собаку перед соревнованиями тщательно осматривают: здорова ли она, не болят ли лапы. «Если болят, то собака не допускается, если не болят, то все хорошо и допуск есть», — поделилась Ирина Митрофанова.

Одной из победительниц соревнований стала Ирина Воронкова из Казани, которая принимает участие в подобных гонках уже не впервые. Вместе со своим псом по кличке Бия Ирина преодолела дистанцию в 3 км по дисциплине байк-джоринг. В этом случае собака тянет на буксире велосипед. По словам девушки, участвовать в гонках нелегко. Для победы необходимы регулярные тренировки, определенный режим питания, спортивные подкормки, чтобы поддерживать суставы и связки. А самое главное, что собаке трудно объяснить, сколько километров она должна пробежать.

«Поэтому каждая тренировка, каждая дистанция должна быть на максимальном позитиве, чтобы собака прибежала после финиша и чувствовала себя бодро, и ей хотелось бежать еще. Это очень важный аспект», — подчеркнула Ирина Воронкова.

Победители были определены в разных номинациях, но призы на память получили абсолютно все участники.