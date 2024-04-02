В Нижнекамске прошли гастроли Школы-студии МХАТ

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

29 и 30 марта при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им. Туфана Миннуллина прошли гастроли Школы-студии МХАТ.

За два дня была реализована насыщенная программа — жители и гости города посмотрели два дипломных спектакля студентов 4-го курса актерского факультета, посетили мастер-классы, увидели выставку работ студентов факультета сценографии и театральной технологии «Посвящение в Античность». Творческие молодые люди приняли участие в прослушиваниях на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

«Этот проект дает уже третьему поколению выпускников Школы-студии МХАТ прекрасный опыт общения со сверстниками, зрителями, профессиональными сценами. Ребята подготовили два спектакля, а наши коллеги с факультета сценографии и художественной технологии привезли выставку сценического костюма», — рассказал на пресс-конференции ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

«Нашими спектаклями и мастер-классами мы рассчитываем пробудить всплеск творчества в регионах. СИБУР помог привезти педагогов, которые проводят мастер-классы и прослушивания для желающих поступить в школу-студию. Это очень важно, это хорошая возможность, не каждый может вырваться и приехать в Москву — это и деньги, и время», — отметил заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель актерского курса профессор Виктор Рыжаков.

Жители Татарстана воспользовались шансом пройти первый тур отборочного прослушивания в знаменитую театральную школу. Порядка 40 молодых людей приняли участие в прослушивании. 4 из них прошли и будут допущены до II тура вступительных испытаний для поступления на актерский факультет Школы-студии МХАТ.

Также в этом году впервые была реализована программа дополнительного профессионального образования для театральных менеджеров «Проектный менеджмент в организациях культуры». Кураторами программы стали педагоги продюсерского факультета Школы-студии МХАТ. В финале программы 13 участников из разных городов России (Красноярск, Нижнекамск, Казань, Пермь, Уфа, Губкинский) защитили свои работы и получили дипломы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

«Мы начали эту программу осознанно. Чувствовали, что в нашей прекрасной тройке факультетов место продюсерского не столь велико, как хотелось бы. Сделали акцент на государственные — муниципальные и региональные учреждения. Отбор на курс прошли 15 участников из разных городов присутствия компании. Есть и Губкинский, и Свободный, Уфа, Красноярск, Казань. Мы довольны уровнем участников. Лучшие проекты мы предложим для реализации конкурсной комиссии „Формулы хороших дел“», — сообщила заведующая кафедрой экономики искусства и культурной политики продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Екатерина Хаунина.

«Совместный проект Школы-студии МХАТ и СИБУРа позволяет привезти в города присутствия нашей компании — от Твери до Амура — интересные спектакли. Но самая главная цель проекта: дать шанс молодым людям, увлеченным театром, получить актерскую профессию. Благодаря проекту у них появляется возможность пройти первый этап прослушивания. В первый день прослушивания, 29 марта, пришли 18 ребят, трое из которых прошли во второй тур. Это уже достижение! Эти восемнадцать будущих абитуриентов сэкономили деньги на поездку в Москву. Для нас важно, чтобы у детей в городах присутствия СИБУРа были равные возможности, такие же, как и в Москве, попасть на обучение в Школу-студию МХАТ», — подчеркнула на пресс-конференции руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.



170 человек посетили мастер-классы, которые состоялась в рамках образовательной программы гастролей:

мастер-класс Виктора Рыжакова по актерскому мастерству;

мастер-класс Сергея Сотникова по сценической речи;

мастер-классы Веры Февральских и Гелюси Закировой по тифлокомментированию.

Фото: пресс-служба «Нижнекамснефтехима»

Порядка 550 человек посетили дипломные спектакли студентов IV курса актерского факультета Школы-студии МХАТ (Мастерская Виктора Рыжакова), которые были представлены на сцене Нижнекамском государственном татарском драматическом театре им. Туфана Миннуллина. После показов создатели спектаклей и зрители остались в зале, чтобы обсудить увиденное.

Совместный проект Школы-студии МХАТ и СИБУРа направлен на развитие культурной среды городов за счет возможностей современного театрального искусства, просветительских мероприятий, взаимодействия с местными театральными коллективами, а также благодаря поддержке талантливой молодежи. География реализации проекта: Благовещенск (РБ), Уфа, Благовещенск (АО), Свободный, Губкинский, Ноябрьск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Тобольск, Тюмень, Нижнекамск, Казань, Дзержинск, Пермь, Томск, Красноярск, Омск, Москва.

Для информации:

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на https://www.formula-hd.ru/