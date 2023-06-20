В Нижнекамске прошли бесплатные мастер-классы по росписи шопперов

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В рамках творческого стрит-арт проекта «Формула искусства» команда профессиональных художников RASKRASIMVSЁ провела для жителей Нижнекамска бесплатные мастер-классы по росписи шопперов. Горожане познакомились с разными стилями росписи и создали стильные экосумки со своим индивидуальным дизайном. В творческом проекте приняли участие 85 человек. На мастер-класс приходили целыми семьями и в сотворчестве получился наполненный вдохновением семейный яркий праздник. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Очень интересно, ты развиваешь свое творчество и отдыхаешь душой, а фантазия работает, красиво получается. Мне нравится, здорово, что есть возможность поучаствовать в этом мастер-классе. Приятно, что этот подарок можно оставить себе. Я, например, маме делаю», – поделилась впечатлениями участница мастер-класса Арина Зотова.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Мастер-класс был приурочен к старту приема заявок на конкурс эскизов для оформления фасадов зданий Нижнекамска в рамках проекта «Формула искусства». Принять участие в конкурсе может любой желающий – для этого необходимо до 15 июля создать и направить организаторам свой эскиз на тему «Краски города и Заповедные места». Как будет выглядеть город, решат сами жители: путём голосования они выберут лучшие работы, которые украсят Нижнекамск. Первый мурал, по рисунку местного жителя появится уже в этом году на здании по адресу: улица Вокзальная, дом 34.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Принять участие в конкурсе можно в двух возрастных категориях: от 4 до 17 лет и от 18 до 55 лет. Положение конкурса и все подробности о стрит-арт проекте – в официальной группе «Формула искусства».