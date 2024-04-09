В Нижнекамске прошел турнир Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт»

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по РТ

В нижнекамском спортивном комплексе «Шинник» состоялся турнир Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт», в котором приняли участие титулованные бойцы из России, Туркменистана и Азербайджана. Всего любители спортивных поединков стали свидетелями 13 ярких поединков по ММА, киокусинкай и ударным единоборствам GPRO. Результаты вечера прокомментировал руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.

«В главном бою вечера титулованный спортсмен и профессиональный боец из Москвы, призер Кубка России по тайскому боксу и чемпион Москвы по К1 Роман Булгаков одержал победу над Нижнекамским начинающим профессиональным бойцом Ришатом Хоснуллиным. Для Ришата это, безусловно, большой опыт и мотивация к дальнейшим усиленным тренировкам. В бою за титул чемпиона Международной профессиональной бойцовской лиги „Татфайт“ любимец нижнекамской публики, чемпион Татарстана по кикбоксингу Данил Мусин в практически равном бою уступил чемпионский пояс профессиональному бойцу из Азербайджана, победителю Кубка Европы и чемпиону мира 2019 года Равану Агазаде, имеющему в копилке 14 побед на профессиональном ринге, из которых 12 он завершил нокаутом. Возможно, после тщательной подготовки Мусина устроим реванш. А вот в поединке по ММА казанский боец, чемпион Татарстана по всестилевому каратэ и серебряный призер Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству среди юниоров Денис Горобец из профессионального бойцовского клуба „Дивизион“ уверенно выиграл чемпиона Туркменистана по боевому самбо, чемпиона Туркменистана по боксу Тинберди Овезова», – поделился Александр Даренков.

Турнир прошел под эгидой филиала Российского союза боевых искусств по РТ при всесторонней поддержке Министерства спорта РТ и федерации ММА РТ и партнерстве Российской лиги единоборств GPRO (Grant prix Russian Open).

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по РТ