В Нижнекамске прошел митинг ко Дню защитника Отечества

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Сегодня возле монумента Победы в Нижнекамске прошел памятный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Событие состоялось при участии руководителей города и градообразующих предприятий, депутатов, коллективов управлений и социальных учреждений района, а также школьников и студентов.

Руководитель исполкома района Рамиль Муллин напомнил, что сегодняшний день — это еще одна возможность вспомнить тех, кто стоял на полях сражений и благодаря кому нижнекамцы видят чистое небо над собой.

«Если окунуться в историю, то на Россию было много нападений и желающих завоевать нас, но ратный подвиг наших людей помог отстоять Родину. И нам сегодня нужно быть вдвойне внимательными в вопросах защиты нашей отчизны и ее границ. Желаю, чтобы мы все только радовались этому празднику и знали, что каждый своим трудом становится защитником Отечества: будь то работник у станка, учитель около парты или специалисты, которые заняты уборкой города от снега. Неважно, где человек работает, выполняя свой долг, он защищает Родину», — отметил руководитель исполкома.

Военком Нижнекамска Фарид Мингареев напомнил, что почти 77 лет прошло со Дня Великой Победы, но память о воинах до сих пор хранится в названиях улиц города, экспозициях в музее, на мемориальных досках.

«День защитника Отечества обязывает нас еще раз обратиться к нашей истории, подвигу отцов. Традиции тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, достойно продолжают нижнекамцы уже в послевоенные годы. Более 2,5 тыс. наших земляков прошли дорогами войны в локальных войнах, Афганистане, Северном Кавказе. 177 человек награждены орденами и медалями, и они живут среди нас. Хочу поздравить всех с праздником, и особенно тех, кто продолжает вести военную службу, а таких у нас на сегодняшний день, включая курсантов и тех, кто служит по контракту, около 500 человек. Сегодня мы понимаем, настолько хрупок мир, и мы должны беречь его», — обратился к присутствующим военный комиссар Нижнекамска.

С нижнекамской земли, когда здесь еще не было ни города, ни поселка Камские Поляны, с июня по декабрь 1941 года на фронт ушли 3,5 тыс. человек.

Память погибших солдат почтили минутой молчания. После участники встречи возложили цветы к монументу Победы.