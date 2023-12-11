В Нижнекамске прошел сольный концерт инклюзивного детского оркестра «Солнечные нотки»

В Нижнекамске с первым сольным концертом выступил единственный в республике инклюзивный оркестр «Солнечные нотки». Для зрителей, которые собрались в торговом центре RAMUS MALL, ребята подготовили несколько творческих номеров. На сцене звучали русские и татарские народные мелодии, исполнялись классические произведения.

В составе «Солнечных ноток» 20 юных музыкантов в возрасте от 8 до 15 лет с различными особенностями развития. Юные музыканты продемонстрировали свои навыки игры на различных инструментах от мелодики до блок-флейты, а также исполнили хореографические миниатюры. Преподаватели, которые занимаются с детьми, аккомпанировали ребятам в оркестре.

Директор нижнекамской школы №18 для детей с ОВЗ Минзеля Ямашева отметила, что благодаря проекту дети научились играть на пяти и более инструментах, играть в оркестре. «Они музыкально развиваются и получают от этого большое удовольствие», – сказала она, добавив, что занятия находят положительный отклик у родителей.

Ямашева также сообщила, что у оркестра уже был опыт выступления перед публикой. «В Казани мы участвовали в концертной программе совместно с московским оркестром на международных соревнованиях по плаванию для особенных людей “Победим вместе”. В Нижнекамске наши детки выступали на 20-летии родительской организации детей-инвалидов, а также на концертной площадке в парке “Семья” и на своей школьной линейке 1 сентября. Родители увидели, насколько талантливы их дети», – сказала она.

Мама одного из участников оркестра Гульнара Кадырова рассказала, что не знала о способностях своего ребенка к музыке. «Для меня было неожиданно, что он освоил музыкальный клавишный инструмент “мелодика”. Хочу поблагодарить преподавателей, за то, что они смогли раскрыть его талант. За короткий период он изучил нотную грамоту, что для меня очень удивительно, поскольку в нашей семье никто не связан с музыкой», – сказала она. Для занятий дома родители также приобрели инструмент.

Оркестр в Нижнекамске появился в рамках проекта «Солнечная музыка» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В начале года организаторы подобрали преподавателей с опытом работы с особенными детьми и в марте начались занятия музыкой. Два раза в неделю нижнекамские преподаватели получают обратную связь на онлайн-занятиях с московскими коллегами.

Как сообщил руководитель службы по связям с государственными органами в Республике Татарстан Станислав Мартыненко, благодаря программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» именно в Нижнекамске на базе школы №18 для детей с ОВЗ был создан специальный музыкальный коллектив. «Занятия музыкой позволяют развивать мелкую моторику, в целом положительно отражаются на развитии ребенка и его социальной адаптации в обществе. Мы очень рады, что теперь этот коллектив уже дает концерты и радует зрителей своим замечательным исполнением музыкальных произведений», – рассказал Мартыненко.

Нижнекамский коллектив создан по стопам московского оркестра, которому в ноябре этого года исполнилось 10 лет. Его создатель и руководитель – Татьяна Орехова, мама девочки с синдромом Дауна и профессиональный музыкант, которая разработала для детей с особенностями развития специальную методику обучения музыкальной грамоте и игры на музыкальных инструментах.

Создатель и руководитель оркестра «Солнечные нотки» Татьяна Орехова рассказала, что сейчас первым участникам оркестра в Москве уже по 15 лет. «Сегодня они играют по нотам, играют с листа незнакомые произведения на различных инструментах: на фортепиано, саксофоне, ксилофоне, кларнете, блок-флейте, ударной установке и других инструментах. Благодаря их успехам, родители смотрят на жизнь уже совсем по-другому – с любовью и радостью. На самом деле возможности детей с ограниченными возможностями по здоровью – безграничны», – отметила Орехова. Об этом, по ее мнению, свидетельствует и оркестр, созданный в Нижнекамске. «В его составе дети, у которых ни у кого не было до этого навыков игры на инструментах. Педагоги смотрели по музыкальным способностям, на основании индивидуальных психофизиологических способностей ребенка, кому на каком инструменте играть», – поделилась она.

Помощник мэра Нижнекамска по развитию инклюзии Алина Валеева поделилась мнением от посещения концерта. «Приятно удивлена выступлением первого в нашем городе и единственного оркестра “Солнечные нотки”. Мне очень понравилось. У деток с ограничениями по здоровью не должно быть ограничений для музыкального, творческого, спортивного развития, и мы должны создавать для этого условия», – сказала она.

В рамках концерта в ТЦ также прошла фотовыставка, посвященная коллективу.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»