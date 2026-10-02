В Нижнекамске прошел фестиваль варенья и солений для разных поколений

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

В молодежном центре «Ковер» в Нижнекамске прошел традиционный фестиваль варенья и солений. В этом году мероприятие приурочили ко Дню пожилых людей, объединив за одним столом представителей разных поколений.

Участники представили домашние заготовки – варенье из малины, вишни, клубники и даже сосновых шишек, а также соленья, салаты и другие блюда. Гости делились семейными рецептами, дегустировали угощения и общались.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

Одной из участниц стала Елена Гафарова. По ее словам, варенье лучше долго не варить: например, малину она готовит как пятиминутку. Яблочное варенье хозяйка называет универсальным продуктом и советует использовать его в том числе для приготовления пирогов.

К фестивалю присоединились и молодые кулинары. Они принесли собственные заготовки, чтобы получить советы от старшего поколения. Для гостей также подготовили музыкальную программу.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой

«Очень важно встречаться обоим поколениям, чтобы передавать опыт. Молодые учат взрослых, взрослые передают свою мудрость. Находить контакт между возрастами сейчас актуально и важно», – отметила специалист по работе с молодежью МЦИ «Ковер» Алена Пушкарева.

Фото предоставлено Анжеликой Степановой