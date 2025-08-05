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Происшествия 5 августа 2025 15:45

В Нижнекамске прокуратура требует закрыть хостел за нарушения пожарной безопасности

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В Нижнекамске сотрудники прокуратуры проверили соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в хостеле «Дружный» и обнаружили многочисленные нарушения.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, собственником хостела допущены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Дальнейшее осуществление его деятельности является опасным для проживающих в нем людей.

В итоге городская прокуратура обратилась в суд с иском. Заявление находится на рассмотрении.

#нижнекамск #Прокуратура #хостел
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