В Нижнекамске прокуратура требует закрыть хостел за нарушения пожарной безопасности

В Нижнекамске сотрудники прокуратуры проверили соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в хостеле «Дружный» и обнаружили многочисленные нарушения.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, собственником хостела допущены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Дальнейшее осуществление его деятельности является опасным для проживающих в нем людей.

В итоге городская прокуратура обратилась в суд с иском. Заявление находится на рассмотрении.