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В Нижнекамске прокуратура требует компенсации ребенку за укус собаки
В Нижнекамске прокуратура добивается взыскания с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
К прокурорам обратились родители 9-летней девочки, на которую в августе этого года напала бродячая собака. В результате ребенок получил травмы.
Прокуратура выяснила, что местные власти не обеспечили надлежащую организацию работы по отлову безнадзорных животных. Прокурор города направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Иск находится на рассмотрении.
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