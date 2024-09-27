В Нижнекамске прокуратура требует компенсации ребенку за укус собаки

В Нижнекамске прокуратура добивается взыскания с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

К прокурорам обратились родители 9-летней девочки, на которую в августе этого года напала бродячая собака. В результате ребенок получил травмы.

Прокуратура выяснила, что местные власти не обеспечили надлежащую организацию работы по отлову безнадзорных животных. Прокурор города направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Иск находится на рассмотрении.