В Нижнекамске прокуратура потребовала вернуть государству почти 150 гектаров земли

В Нижнекамске прокуратура через суд требует у местных властей вернуть в собственность государства 149 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, местные власти нарушили правовой статус объектов федеральной собственности. Земли выбыли из состава земель лесного фонда помимо воли собственника – Российской Федерации и подлежат возврату в собственность государства.

По результатам проверки в суд направлены исковые заявления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.