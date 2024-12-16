news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 16 декабря 2024 10:26

В Нижнекамске прокуратура потребовала вернуть государству почти 150 гектаров земли

Скопировать ссылку

В Нижнекамске прокуратура через суд требует у местных властей вернуть в собственность государства 149 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, местные власти нарушили правовой статус объектов федеральной собственности. Земли выбыли из состава земель лесного фонда помимо воли собственника – Российской Федерации и подлежат возврату в собственность государства.

По результатам проверки в суд направлены исковые заявления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

#Прокуратура #нижнекамск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100