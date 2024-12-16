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В Нижнекамске прокуратура потребовала вернуть государству почти 150 гектаров земли
В Нижнекамске прокуратура через суд требует у местных властей вернуть в собственность государства 149 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, местные власти нарушили правовой статус объектов федеральной собственности. Земли выбыли из состава земель лесного фонда помимо воли собственника – Российской Федерации и подлежат возврату в собственность государства.
По результатам проверки в суд направлены исковые заявления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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