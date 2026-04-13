В Нижнекамске произведены все выплаты и восстановлено поврежденное жилье после ЧП на НКНХ

Компания «Сибур» полностью выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Также при поддержке компании в городе завершено восстановление поврежденных окон и балконов в жилых домах.

Напомним, 31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел взрыв. При ликвидации разгерметизации воспламенилась газовая смесь, что привело к пожару на одной из установок. Огонь ликвидировали почти сутки.