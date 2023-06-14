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В Нижнекамске пройдут бесплатные мастер-классы по росписи шопперов
В рамках стрит-арт проекта «Формула искусства» для жителей Нижнекамска пройдут бесплатные мастер-классы по росписи шопперов: любой желающий сможет сделать стильную экосумку с индивидуальным дизайном. Мастер-классы приурочены к старту приема заявок на конкурс эскизов для оформления фасадов зданий города. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и команды профессиональных художников RASKRASIMVSЁ.
Мастер-классы пройдут 17 июня с 13:00 до 17:00 в «Доме народного творчества» (площадь Лемаева, 14). Их проведет московский художник Роман Левашов. Выбрать удобное время и зарегистрироваться можно по ссылке.
Все подробности о стрит-арт проекте – в официальной группе «Формула искусства».
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