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Общество 14 июня 2023 16:19

В Нижнекамске пройдут бесплатные мастер-классы по росписи шопперов

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В Нижнекамске пройдут бесплатные мастер-классы по росписи шопперов
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В рамках стрит-арт проекта «Формула искусства» для жителей Нижнекамска пройдут бесплатные мастер-классы по росписи шопперов: любой желающий сможет сделать стильную экосумку с индивидуальным дизайном. Мастер-классы приурочены к старту приема заявок на конкурс эскизов для оформления фасадов зданий города. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и команды профессиональных художников RASKRASIMVSЁ.

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Мастер-классы пройдут 17 июня с 13:00 до 17:00 в «Доме народного творчества» (площадь Лемаева, 14). Их проведет московский художник Роман Левашов. Выбрать удобное время и зарегистрироваться можно по ссылке.

Все подробности о стрит-арт проекте – в официальной группе «Формула искусства».

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