В Нижнекамске пройдет свыше 200 мероприятий в честь Дня Победы

На территории Нижнекамского района пройдет свыше 200 мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Замруководителя исполкома Нижнекамского района Айзат Махмутов озвучил программу празднования.

По словам спикера, в преддверии празднования Дня Победы во всех дошкольных учреждениях будут проведены тематические занятия. Педагоги совместно с родителями оформят стенгазеты, стенды, фотовитрины, книжно-иллюстративные выставки. Традиционно среди воспитанников пройдет фестиваль детского творчества, где будут представлены детские поделки и рисунки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

«Вот уже четвертый год подряд на территории дошкольных учреждений пройдет акция „Бессмертный полк“», — сказал докладчик.

Воспитанники детских садов примут активное участие в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В образовательных организациях проводятся классные часы, беседы, уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших земляков и детей войны, которые на примере своей судьбы рассказывают о тяготах военного времени.

Среди многочисленных мероприятий в образовательных учреждениях также проводятся конкурсы чтецов, рисунков, плакатов, фотографий, сочинений: «Этих дней не смолкнет слава», «Дорогами войны», «Спасибо тебе, солдат!», «Великая Победа», «Герой Великой Отечественной войны в нашей семье» и другие. В школах откроются выставки творчества учащихся «Мы — наследники Победы».

В рамках патриотических акций «Территория памяти и неприкосновенности» и «Памятник» учащиеся школ и студенты примут участие в благоустройстве территорий вокруг памятников, приведут в порядок могилы участников Великой Отечественной войны.

Будет запущен «Трамвай Победы», празднично украшенный вагон трамвая пройдет по маршруту №2, по ходу движения которого в салоне трамвая прозвучат песни военных лет, стихи о мужестве и стойкости солдат Великой Отечественной войны, о Победе.

26 апреля по всей стране будет дан старт акции «Георгиевская ленточка». Ленты победителя в Нижнекамске будут раздаваться возле крупных торговых центров «Барс», «Сити Молл», «Рамус Молл», а также в парках города и Камских Полянах.

«Мы приглашаем к участию всех нижнекамцев во флешмобе „Георгиевская ленточка“, в акциях „Катюша“, „Окна Победы“, „Судьба солдата. Онлайн“, „Победная весна в Нижнекамске“, „Наследники Победы“, „Разрешите сказать о Победе“, „Долгожданный День Победы!“» — отметил спикер.

По словам Айзата Махмутова, только за последний год из жизни в Нижнекамском районе ушло 213 ветеранов войны, 13 из них — участники. В настоящее время в районе проживает 41 участник Великой Отечественной войны, 521 труженик тыла, 86 вдов участников войны, 84 человека имеют две категории – труженик тыла и вдова участника Великой Отечественной войны.