Фудкорт, фильмы и группа «Дышать»: в Нижнекамске пройдет презентация проекта «Город-сад»

31 января в Нижнекамске состоится презентация комплексной паблик-арт программы «Город-сад» при поддержке нефтяников. Серия событий охватит шесть городских пространств и продлится с 10:00 до 17:30.

Программа направлена на знакомство жителей и гостей города с масштабным исследовательским и художественным проектом, в рамках которого Нижнекамск рассматривается как уникальный пример баланса между природой и индустриальным развитием. Языком разговора о ценностях города становятся зеленая инфраструктура, архитектура, промышленность и редкая флора.

Отдельное внимание уделено осмыслению прошлого: в ходе проекта собираются архивные фотографии и воспоминания первостроителей, формируется цифровой архив. Результаты исследований уже нашли отражение в серии оживающих муралов и работе школы городских гидов.

Событие откроется четырьмя бесплатными городскими экскурсиями, которые проведут выпускники школы гидов проекта. Обязательной частью маршрутов станут муралы «Города-сада». Участие возможно по отдельным бесплатным регистрациям.

В 10:00 стартует экскурсия «Эко-Нижнекамск. От промышленного гиганта к гармонии с природой», которую проведет Гузель Хуснутдинова. Начало маршрута – от экстрим-парка на солнечной поляне (ул. Мурадьяна, 16/2).

В 11:00 от сквера 75-летия Татнефти начнется экскурсия «Триада Нижнекамска: слияние города, промышленности и природы» с Алиной Гусмановой.

В 12:00 от Комплексного музея (пр. Строителей, 14) Самира Шарафиева проведет маршрут «Хронология цветов Нижнекамска», посвященный культурному наследию и визуальной идентичности города. В 13:00 у памятника Габдулле Тукаю стартует экскурсия «Отдыхаем и читаем», которую проведет Лилия Салахутдинова.

В 14:00 в холле второго этажа Театра юного зрителя (пл. Лемаева, 2) состоится публичная презентация проекта «Город-сад». Участникам расскажут о предпроектном исследовании, создании цифрового архива, а также покажут фильм «Движение за солнцем». Для посещения требуется отдельная бесплатная регистрация.

Среди спикеров презентации – заместитель главы Нижнекамского муниципального района Ленар Ахметов, представитель «Татнефти» Алия Миннуллина, участница школы гидов проекта Алина Гусманова, продюсер паблик-арт проекта «Город-сад. Энергия» Мария Кочнева и куратор проекта Мария Ушакова.

Завершится программа открытым концертом, который начнется в 16:00 у дома №11 по проспекту Шинников. Импровизированную сцену разместят на грузовой машине. Первой выступит солистка кавер-группы Doratti Мария Диброва, хедлайнером станет проект «Дышать», сочетающий инди, хип-хоп, этнические инструменты и национальные традиции. Фоном для концерта станет мурал «Начало» московского художника Артема Стефанова. Для гостей будет работать фудкорт с горячими блюдами и напитками.