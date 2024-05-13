В Нижнекамске пройдет новый этнофестиваль «Дух ветра»

В Нижнекамске анонсировали проведение нового Поволжского этнофестиваля им. Ахсана Фатхутдинова «Дух ветра». О событии на деловом понедельнике рассказала руководитель МБУ «Комплексный музей города Нижнекамска...» Лилия Гатауллина — автор данного проекта.

По словам спикера, проект фестиваля получил высокую оценку и поддержку продюсерского факультета школы студии МХАТ и рекомендован к финансированию. К участию в нем хотят привлечь близлежащие республики, а в последующем масштабировать на 14 регионов России.

Фестиваль включит в себя направления живописи, высокой моды, театр, музыку и мастер-классы.

«В лице Ахсана Фатхутдинова искусство Татарстана имеет неповторимого, уникального в своём роде художника, нашедшего совершенно новый, неповторимый свой путь, стиль и технику. Мифология, ритуалы, обряды народов Поволжья схожи и имеют одну очень важную объединяющую философию — уважай природу, люби свою семью и соседей, помогай тем, с кем живешь рядом, не бери больше, чем нужно, не обманывай и не ломай чужую волю», — рассказала докладчица.

Проведение Поволжского этнофестиваля «Дух ветра» позволит воплотить идею сохранения национально-культурных особенностей, творчества народного художника Татарстана Ахсана Фатхутдинова.

«Ожидаемый результат: увеличение притока туристов в Нижнекамск в три раза. Новый фестивальный проект привлечет вниманию к городу не только как к промышленному центру Татарстана, но и как к культурному центру республики», — отметила Лилия Гатауллина.

Также ожидается развитие гостиничного бизнеса, создание новых мест размещения, разработка новых туристских маршрутов и открытие сувенирных лавок.