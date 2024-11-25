В Нижнекамске пройдет мини-ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Презентация предоставлена пресс-службой Нижнекамского района РТ.

В Декаду инвалидов в Нижнекамске состоится мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Анонс событий на деловом понедельнике представила начальник Управления соцзащиты министерства труда, занятости РТ в Нижнекамском районе Светлана Власенко.

По информации спикера, как в городе, так и в районе пройдут круглые столы, конкурсы, соревнования и другие мероприятия, в которых дети и взрослые с инвалидностью примут активное участие наряду с другими участниками.

«5 декабря в Центре занятости будет организована мини-ярмарка вакансий для инвалидов, также 3 и 4 декабря будут проведены мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан с инвалидностью», — проинформировала докладчица.

1 декабря в спорткомплексе «Шинник» при поддержке муниципалитета и благотворителей будет организовано инклюзивное мероприятие — семейный праздник «День здоровья». В программе: концерт, спортивные игры, благотворительный обед.

5 декабря в 10 часов в Доме народного творчества пройдет традиционный общегородской фестиваль и выставка художественно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу».

«Мы всех приглашаем на это доброе и теплое мероприятие. Став гостями фестиваля, вы сами сможете убедиться в том, что мужественные люди необыкновенно талантливы», — отметила Светлана Власенко.

13 декабря в спорткомплексе «Шинник» будут проходить спортивные мероприятия в рамках декады инвалидов.

«Декада призвана обратить внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, показать, что они тоже могут и должны жить полноценной жизнью и реализовывать свои проекты и идеи», — рассказала Власенко.

Сегодня в Нижнекамском районе проживает более 16 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, которых в Нижнекамске называют «мужественными людьми» (это 6,4 % от населения муниципального района), из них 1037 детей.