В Нижнекамске пройдет масштабный этнофестиваль вышитых полотенец «СөлгеФест»

В Нижнекамске впервые пройдет масштабный этнокультурный фестиваль «СөлгеФест» – «Вышивай, любя», посвященный популяризации татарской вышивки как регионального культурного бренда. Мероприятие состоится 18 июля в парке «Семья» – современном многофункциональном пространстве для отдыха и общения жителей города.

Идея фестиваля родилась как ответ на успешный опыт Чувашской Республики с проектом «Вышитая карта России» и направлена на демонстрацию многообразия культур, проживающих в Нижнекамске. Город славится своей многонациональностью – здесь живут представители около 40 национальностей, работают 11 национально-культурных объединений, а также школы и воскресные курсы по изучению языков и традиций татар, русских, чувашей, украинцев, башкир и немцев.

«СөлгеФест» откроет удивительный мир вышитых полотенец, которые отражают уникальные узоры поволжских татар – казанских, мишарей, кряшен, касимовских, а также других народов региона.

Фестиваль станет настоящим событием, объединяющим различные виды творчества и традиций.

На площадке «Живое полотно» мастерицы из 11 национальных обществ Нижнекамска создадут единое полотенце длиной 60 метров. Каждый фрагмент – вышитый орнамент народов города, символизирующий дружбу, равенство и единство.

Площадка «Оберег солдата» посвящена традиции дарить вышитые полотенца как обереги. Все желающие смогут вышить платочки и написать письма бойцам СВО, которые будут переданы в батальон «Батыр» и полк 430 сороковой бригады, где служат нижнекамцы.

«От прадедов до правнуков» – инсценировки обрядов и обычаев, связанных с полотенцами, раскроют глубину народной культуры. На площадке «Рукам – работа, душе – праздник» жители смогут продемонстрировать свои вышитые работы, а жюри выберет лучшие.

«Вековые узоры» покажут традиционные полотенца татарской культуры, а «Территория творчества» предложит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для всех возрастов.

«Народный колорит» – творческая площадка с конкурсом гармонистов и песнями. В «Музыкальной завалинке» пройдет концерт с участием фольклорных коллективов города и республики.

Ярмарки «Вдохновленные традициями» и «Национальный формат» порадуют гостей изделиями народных мастеров и блюдами национальной кухни.

Для детей и семей подготовлена площадка «Уйнап устек» – «На перегонки с детством» с народными играми и забавами.

Завершит праздник дефиле национальных и стилизованных костюмов, а новорожденным вручат вышитые уголки кружевного полотна – символ традиции и заботы.

В течение дня будут работать фотозоны в этно-стиле, чтобы сохранить яркие впечатления и поделиться ими с близкими.

Главная цель «СөлгеФеста» – возрождение, сохранение и развитие традиций вышивки как национального достояния, поддержка талантливых мастеров и вовлечение подрастающего поколения в изучение фольклорного и декоративно-прикладного искусства. Фестиваль создаст условия для укрепления культурного потенциала и межнационального согласия, важного для современного многонационального общества.