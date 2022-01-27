В Нижнекамске пройдет концерт международного фестиваля «Поэт и Музыка»

В пятницу, 28 января, в Нижнекамском музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева состоится третий концерт международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и Музыка». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Организатором фестиваля выступает Фонд поддержки искусств «Арт-Линия» (Москва). Руководителем детского музыкального коллектива фонда является внучка великого татарского поэта Мусы Джалиля Татьяна Малышева. Все исполнители — лауреаты престижных музыкальных конкурсов. Перед зрителями выступят Ксения Агафонова (Москва), Владимир Круглов (Москва), Антонина Дорогова (Москва), Ильсия Гималетдинова (Нижнекамск), детский ансамбль баянистов — трио «Аксубай егетлэре» из Аксубаево и многие другие.

Ряды выступающих на мероприятии артистов постоянно пополняют юные таланты из разных городов России, которые решили посвятить свою жизнь классической музыке и готовятся к профессиональной карьере музыкантов. Репертуар участников концертов включает произведения, которые исполняются на классических и народных музыкальных инструментах. Музыканты выступают дуэтами, трио и квартетами.

Концерты состоятся в нескольких городах Татарстана, а заключительный гала-концерт пройдет 23 февраля в концертном зале «Зарядье» Москвы.

Кроме того, в рамках фестиваля в Центральной библиотеке имени Тукая совместно с Национальным музеем Татарстана состоится литературно-музыкальный вечер «Моабитские тетради» с презентацией копии знаменитой тетради со стихами поэта.