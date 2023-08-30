В Нижнекамске продлено отключение горячей воды

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В Нижнекамске продлили отключение горячей воды. Водоснабжение должно было возобновиться накануне, сообщает «НТР-24».

Предварительно, горячая вода пойдет из кранов сегодня в районе пяти часов вечера. Однако работы могут и затянуться, предупреждает издание.

Напомним, что горячей воды в Нижнекамске нет с 19 августа — в городе проводятся гидравлические испытания.