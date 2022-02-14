news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
14 февраля 2022  16:48
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске приступили к разработке Культурного центра с выставочным комплексом

news_top_970_100

В Нижнекамске приступили к разработке нового масштабного проекта — Культурного центра на 1,5 тыс. человек, который планируется разместить в 15-м микрорайоне. Об этом на итоговой сессии района сообщил руководитель нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.

«Эта площадка должна стать центром города. Мы думаем на ней разместить и Культурный центр, и выставочные арт-кластеры, и большой спортивный центр», — отметил докладчик. 

Главная площадь будет выходить в парк «Семья». «И мы мечтаем, чтобы каждый наш житель нашёл здесь себе радость», — сказал Муллин. 

Эскиз: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#культурный центр #нижнекамск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное