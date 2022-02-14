В Нижнекамске приступили к разработке Культурного центра с выставочным комплексом

В Нижнекамске приступили к разработке нового масштабного проекта — Культурного центра на 1,5 тыс. человек, который планируется разместить в 15-м микрорайоне. Об этом на итоговой сессии района сообщил руководитель нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.

«Эта площадка должна стать центром города. Мы думаем на ней разместить и Культурный центр, и выставочные арт-кластеры, и большой спортивный центр», — отметил докладчик.

Главная площадь будет выходить в парк «Семья». «И мы мечтаем, чтобы каждый наш житель нашёл здесь себе радость», — сказал Муллин.