В Нижнекамске приступили к капремонту гимназии №1

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В Нижнекамске начался капитальный ремонт гимназии №1 имени Мусы Джалиля. На данный момент комплекс работ выполнен на 11%, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Здание общей площадью 6885 кв. метров расположено на улице Гагарина. Помимо собственно комплексного капитального ремонта здесь благоустроят территорию, приобретут и установят новую мебель и оборудование.

Сейчас рабочие завершают демонтажные работы в помещениях гимназии, ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Строители уже приступили к отделочным и слаботочным работам.

Капремонт образовательного учреждения направлен на создание современной, безопасной и комфортной образовательной среды.

Всего в текущем, 2026 году по федеральной и республиканской программам в Татарстане планируют капитально отремонтировать 55 школ.

В частности, паспорт федеральной программы «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» предусматривает обновление 36 школ в 18 муниципалитетах более чем за 3,2 млрд рублей.

В свою очередь в республиканскую программу капремонта объектов образования включены 19 школ, ее финансирование составляет около 1,86 млрд рублей на этот год.