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В Нижнекамске приставы заставили больного туберкулезом пройти лечение
В Нижнекамске суд постановил принудительно госпитализировать 52-летнего местного жителя, больного туберкулезом. Решение суда исполнили приставы: больного доставили в диспансер и передали врачам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Выяснилось, что мужчина не воспринял всерьез свой диагноз и наотрез отказался ложиться на лечение в противотуберкулезный диспансер.
В такой ситуации, когда человек уклоняется от лечения туберкулеза и подвергает окружающих реальной опасности, больного госпитализируют принудительно. Решение суда исполнено.
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