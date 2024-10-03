В Нижнекамске приставы заставили больного туберкулезом пройти лечение

В Нижнекамске суд постановил принудительно госпитализировать 52-летнего местного жителя, больного туберкулезом. Решение суда исполнили приставы: больного доставили в диспансер и передали врачам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что мужчина не воспринял всерьез свой диагноз и наотрез отказался ложиться на лечение в противотуберкулезный диспансер.

В такой ситуации, когда человек уклоняется от лечения туберкулеза и подвергает окружающих реальной опасности, больного госпитализируют принудительно. Решение суда исполнено.