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Происшествия 3 октября 2024 14:02

В Нижнекамске приставы заставили больного туберкулезом пройти лечение

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В Нижнекамске суд постановил принудительно госпитализировать 52-летнего местного жителя, больного туберкулезом. Решение суда исполнили приставы: больного доставили в диспансер и передали врачам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, что мужчина не воспринял всерьез свой диагноз и наотрез отказался ложиться на лечение в противотуберкулезный диспансер.

В такой ситуации, когда человек уклоняется от лечения туберкулеза и подвергает окружающих реальной опасности, больного госпитализируют принудительно. Решение суда исполнено.

#приставы
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